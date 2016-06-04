رحيل والدة الدكتور نادر صعب في نفس يوم عيد ميلاد زوجته أنابيلا هلال

عن عمر 77 عاماً، رحلت السيدة حجلة فرح صعب، والدة الدكتور نادر صعب، في مستشفى اوتيل ديو، وسوف تقام الصلاة لراحة نفسها، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر، في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك، في بلدة جب جنين اللبنانية.

وسيتمّ تقبل التعازي بالراحلة اليوم السبت، قبل الدفن وبعده، ويوم الأحد، في صالون الكنيسة، والإثنين والثلاثاء في 6 و 7 حزيران في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك - طريق الشام، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

ولقد قامت أنابيلا هلال، زوجة الكتور نادر صعب، بنعي حماتها عبر حسابها على موقع "انستقرام" بكلمات مؤثرة، خصوصاً أنّ وفاة حماتها تزامنت مع عيد ميلادها.

أنابيلا توجّهت إلى حماتها قائلة: "الى حماتي الغالية .. لو كانت كل أمنياتنا تتحقق لكنت في هذا اليوم الي يصادف ذكرى عيد ميلادي طلبت أن تبقي الى جانبي وجانب عائلتي التي تطلب حنانك وتنام في أحضانك. انت الوحيدة الت ي سيرافقني ذكراك كلما كبرت سنة. الى اللقاء يا ست الحبايب .. صلي لاجلنا لن أكسر أبدا كل الجسور مع من أحب، فربما شاءت الأقدار لنا يوما لقاء آخر يعيد الماضي ويصل ما انقطع، فإذا كان العمر الجميل قد رحل فمن يدري ربما انتظرك عمر أجمل".

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