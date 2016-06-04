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"بياف" يعلن أنه يريد دخول "غينيس" من خلال مدّ أطول سجادة حمراء

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السبت 04-06-2016 17:24

أعلنت لجنة مهرجانات بيروت الدولية للتكريم "بياف" عن تنظيم النسخة السابعة من المهرجان في مؤتمر صحافي عقدته أمس في فندق "البريستول" في الحمرا، بحضور وجوه إعلامية وسياسية وفنية.
وبعد تقديم من الزميلة ديانا فاخوري، ألقى رئيس لجنة "بياف" الدكتور ميشال ضاهر كلمة أعلن فيها عن تنظيم المهرجان في ٢٨ تموز المقبل، على أن يسبقه في ٢٧ من الشهر نفسه حدثٌ فريد ستمتدّ فيه سجادة حمراء على مساحة ٥ كيلومترات في العاصمة.

ومن أبرز ما قاله ضاهر في كلمته: "دورة بعد أخرى تتحدى اللجنة ذاتها وتطوق إلى التفوق على السنوات السابقة. كل دورة تشكل قفزة نوعية بحضورها وافكارها المبتكرة. وأضاف بالقول: "مهرجاننا هذه السنة يبدأ في 27 تموز 2016، بتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس العالمية بمدّ أطول سجادة حمراء على مسافة ٥٫٥ كم في شوارع بيروت، هذه الشوارع التي أفترشتها، أخيراً، النفايات لنؤكد للعالم أن السجادة الحمراء هي التي تليق فقط ببيروت ستّ الدنيا بشوارعها وسكانها".

وأكمل ضاهر: "مهرجاننا هذه السنة يحمل نكهة مختلفة عن سابقاته. إنه يكرّم 22 شخصية مميزة ومبدعة في مختلف المجالات ومن 15 بلداً: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، بريطانيا، أوستراليا، الإكوادور، إيطاليا، الأرجنتين، أرمينيا، ، العراق، ، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، سوريا ولبنان".

كما أعلن ضاهر عن إهداء المهرجان هذا العام الى الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب الذي تحدثت الدكتورة كلوديا ابي نادر عن سيرته، متوقّفةً عند المساهمة الكبيرة التي قدمها أثناء توليه سدة رئاسة الجمهورية ومساهمته في إطلاق الكثير من المؤسسات الرسمية، خصوصاً، الرقابية منها، فكان عهده نموذجياً على هذا الصعيد.

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سيدتي

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