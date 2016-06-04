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بقطره دم واحدة.. جهاز محمول يشخص النوبات القلبية فوراً

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بقطره دم واحدة.. جهاز محمول يشخص النوبات القلبية فوراً بقطره دم واحدة.. جهاز محمول يشخص النوبات القلبية فوراً
كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، النقاب عن جهاز حديث بحجم الموبايل قادر على تشخيص النوبات القلبية بنقطة دم واحدة وفوراً.

وتم تصميم جهاز “Minicare I-20” المحمول الجديد، من إنتاج شركة فيليبس لاستخدامه فى أقسام الطوارئ للحد من الوقت الذى يستغرقه الأطباء فى تشخيص النوبات القلبية.

وأوضح الباحثون أن الجهاز يمكنه تشخيص النوبات القلبية باستخدام قطرة واحدة من الدم فقط، وذلك عن طريق الكشف عن البروتينات الموجودة فى مجرى الدم إثر الإصابة بالأزمة القلبية، وتتسلم النتيجة فى غضون 10 دقائق بدلا من الانتظار لمدة 60 دقيقة للحصول على نتائج المختبر.

وأشار الباحثون إلى أن الجهاز يسهل التفاعل بين المريض والطبيب ويحسن الطريقة التى تجعل الأطباء قادرين على تقديم الرعاية الصحية المطلوبة سريعاً.

وأضاف الباحثون أن الجهاز الحديث يعمل عن طريق قياس مستوى التروبونين القلبى الأول (cTnI)، وهو البروتين الذى يفرز بواسطة عضلة القلب فى الدم إثر الإصابة بأزمة قلبية.

جدير بالذكر، أنه تم البدء فى بيع هذا الجهاز فى المملكة المتحدة البريطانية، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا. وتخطط الشركة لطرحه فى أماكن أخرى فى أوروبا، وهو غير متوفر حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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