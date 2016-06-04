بعد التهام قرش قدم طالب بالسويس.. 6إسعافات أولية فى حالة هجوم الفك المفترس

حالة من الفزع والخوف أثيرت مؤخرا بين العديد من القراء إثر هجوم سمكة قرش، اليوم السبت، على طالب بأحد شواطئ العين السخنة بالسويس، والتهمت قدمه وتركته فى حالة حرجة، وتم نقله بعدها إلى المستشفى العام للمدينة الساحلية وحجزه بغرفة العناية المركزة، هذا بخلاف حالة القلق والترقب التى انتابت الكثير من المصطافين خوفا من تكرار الأمر معهم، خاصة أننا فى بداية فصل الصيف وبدأ الإقبال يتزايد على المصايف والمنتجعات.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الإسعافات الأولية التى يجب اتباعها حال تعرض أحد أصدقائك أو أقربائك - لا قدر الله - لهجوم من سمك القرش، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الطبى الأمريكى "webmd"، وتشمل:

1.يجب الاتصال بالإسعاف فورا إلا إذا كانت الجرح طفيفا أو استدعاء وحدة الإنقاذ الشاطئية.

2.اضغط على مكان الإصابة لفترة كافية كى يتم وقف نزيف الدم.

3.إذا كانت الإصابة طفيفة قم بتنظيف الجرح باستخدام الصابون والمياه، ثم تغطيته جيدا، وبعد ذلك انقل الشخص إلى أقرب مستشفى كى يتم استكمال إجراءات تطهير الجرح، وأوصى التقرير بعدم إهمال الجروح الصغيرة لأنها قد تتسبب عدوى ميكروبية خطيرة.

4. يجب تهيئة الظروف للشخص المصاب كى يتمتع بالدفء، وذلك عن طريق تغطيته بجاكيت أو غطاء قطنى، حيث يساعد ذلك على تحسين حالته الصحية.

5.يجب تهدئة الشخص إذا كان يعانى من أعراض الصدمة عقب التعرض لحادث هجوم القرش، وتشمل هذه الأعراض: برودة الجسم وسرعة أو بطء نبضات القلب والغثيان، وقد ينتهى الأمر بالإغماء، ولعلاج الصدمة والإغماء ينصح بالتالى:

- قم برفع ساقى الشخص لأعلى بارتفاع يبلغ 30 سم، لكن لا تحاول رفع الرأس، وإذا تقيأ قم بتحويله ليرقد على جانبه.

- إذا توقف تنفس الشخص أو النبض ابدأ فورا باستخدام تقنية الإنعاش القلبى الرئوى، وذلك عن طريق التنفس الصناعى والضغط بشكل متكرر على الصدر بطريقة معينة، ويجب أن تكون قد تدربت عليها قبل حتى لا تتسبب فى كسر أضلاعه.

6.المتابعة ضرورية، ولا يقتصر الموضوع على الإسعافات الأولية فقط:

- بالنسبة للإصابات والعضات الصغيرة يجب أن يخضع المريض لتنظيف الجرح بشكل دورى منتظم، ثم تناول المضادات الحيوية.

- بالنسبة للإصابات الخطيرة يجب أن يقرر الطبيب فورا مدى حاجة المصاب لعملية جراحية.

سمكة قرش تهاجم طالبا بالعين السخنة فى السويس وتلتهم قدمه

ننشر صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس

ننشر أول فيديو لسمكة قرش بعد مهاجمتها طالب والتهام قدمه بالعين السخنة

مدير مستشفى السويس العام: بتر ساق الطالب بعد مهاجمة سمكة قرش بالسخنة

>

>