حماس تحتكر منح تركيا العلمية دون غيرهم من الفلسطينيين

يعانى أبناء قطاع غزة من تهميش حركة حماس للطلاب الفلسطينيين المتفوقين، وتجاهلهم فى المنح التعليمية المقدمة من قبل تركيا، وذلك بعد أن وقعت خلال الأيام الماضية أزمة جديدة سببها أنقرة، لأهل غزة، بسبب سياسة حماس الحزبية، فتركيا تقدم 60 منحة دراسية لقطاع غزة سنويا.

وأكد عدد من الطلاب الفلسطينيين فى غزة لـ"اليوم السابع" أن المنح التعليمية يتم توزيعها على مساجد حماس، ولا يتم منح أى طالب المنحة التعليمية المقدمة من تركيا دون تزكية أئمة المساجد للطلاب، مؤكدين أن السفير التركى رفض الإجابة على تساؤلات وجهت له عن المنح التعليمية عبر البريد الإلكترونى.

فيما قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن المنح التركية يتم اعتماد أفرادها من قبل مكتب أحد قادة حماس الذى تربطه مصاهرة مع دبلوماسى تركيا من خلال تزكية الاسم بصورة شخصية من قبل القيادى الحمساوى، بالإضافة إلى مسئول سابق فى خارجية حماس حيث يقوم بإرسال أسماء لتأكيد حصولهم على منح تركيا.

وأوضحت المصادر أن تركيا تظهر بمشهد الحمل الوديع الداعم للقضية الفلسطينية حيث يدرس قرابة الـ 2.000 طالب فلسطينى فى تركيا من الضفة الغربية وقطاع غزة فى حين من يتخرج سنويا من جامعات القاهرة فقط من الفلسطينيين من قطاع غزة يقدر بـ 4.000 طالب وطالبة يتم منحهم منح دراسية كاملة والآخرين نص منحة، مؤكدا أن أنقرة تتفاخر بدعم جماعة الإخوان وتستغل معاناة أهل غزة لتحقيق مجدا سياسيا ظهرت حقيقته من خلال التراجع عن بند رفع الحصار عن القطاع كما يدعى أردوغان ونظامه.

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