أفكار للاستفادة من الأغراض القديمة

يمكن تحويل الأغراض المنزلية القديمة وغير المستعملة، إلى أدوات مفيدة في التدبير المنزلي، عوضاً عن رميها. ومن هذا المنطلق، يقدّم "سيدتي. نت" الأفكار الآتية للقارئات:

1. علب التونا الفارغة: اغسلي هذه العلب جيداً بالماء والصابون، وأزيلي الملصقات الخارجية عنها، ثم اتركيها لتجفّ تماماً، قبل أن تزيّنيها بأشرطة ملونة لتخزني في داخلها البهارات والمطيّبات.

2. علاقات الملابس الزائدة: رتبي الـ"إكسسوارات" أو نظارات الشمس على علاقات الملابس الزائدة، عوضاً عن نثرها بعشوائية في الأدراج.

3. علبة المناديل الورقية: خزني أكياس الـ"بلاستيك" في علبة المناديل الفارغة لتبقى مرتبة، ويسهل الحصول عليها عند الحاجة.

4. البرطمانات الفارغة: اشطفي البرطمانات الفارغة جيداً وجفّفيها لحفظ أدوات طفلك المدرسية، كأقلام التلوين مثلاً.