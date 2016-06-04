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أفكار للاستفادة من الأغراض القديمة

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السبت 04-06-2016 16:01

يمكن تحويل الأغراض المنزلية القديمة وغير المستعملة، إلى أدوات مفيدة في التدبير المنزلي، عوضاً عن رميها. ومن هذا المنطلق، يقدّم "سيدتي. نت" الأفكار الآتية للقارئات:

1. علب التونا الفارغة: اغسلي هذه العلب جيداً بالماء والصابون، وأزيلي الملصقات الخارجية عنها، ثم اتركيها لتجفّ تماماً، قبل أن تزيّنيها بأشرطة ملونة لتخزني في داخلها البهارات والمطيّبات.

2. علاقات الملابس الزائدة: رتبي الـ"إكسسوارات" أو نظارات الشمس على علاقات الملابس الزائدة، عوضاً عن نثرها بعشوائية في الأدراج.

3. علبة المناديل الورقية: خزني أكياس الـ"بلاستيك" في علبة المناديل الفارغة لتبقى مرتبة، ويسهل الحصول عليها عند الحاجة.

4. البرطمانات الفارغة: اشطفي البرطمانات الفارغة جيداً وجفّفيها لحفظ أدوات طفلك المدرسية، كأقلام التلوين مثلاً.

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سيدتي