مقتل 3 ضباط إيرانيين فى معارك مع المعارضة السورية بريف حلب

لقى 3 ضباط إيرانيين، اليوم السبت، مصرعهم فى معارك مع المعارضة السورية المسلحة فى ريف حلب الجنوبى.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) عربية أن ناشطين سوريين نشروا صورا تظهر تدمير المعارضة المسلحة لغرفة العمليات المشتركة بين القوات الحكومية السورية والمليشيات الإيرانية فى الريف الجنوبى لمدينة حلب، وكذا تدمير 5 مستودعات ذخيرة للجيش السورى والميليشيات الموالية له.

يذكر أن المعارضة السورية أطلقت فى -وقت سابق من اليوم- معركة جديدة فى خان طومان وريف حلب الجنوبى تمكنت خلالها من السيطرة على عدة مناطق جديدة، وقتلت العديد من الميليشيات الموالية لإيران من بينهم ضابط فى الحرس الثورى الإيرانى.