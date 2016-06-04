أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 3 ضباط إيرانيين فى معارك مع المعارضة السورية بريف حلب

Google+ Print
مقتل 3 ضباط إيرانيين فى معارك مع المعارضة السورية بريف حلب مقتل 3 ضباط إيرانيين فى معارك مع المعارضة السورية بريف حلب
لقى 3 ضباط إيرانيين، اليوم السبت، مصرعهم فى معارك مع المعارضة السورية المسلحة فى ريف حلب الجنوبى.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) عربية أن ناشطين سوريين نشروا صورا تظهر تدمير المعارضة المسلحة لغرفة العمليات المشتركة بين القوات الحكومية السورية والمليشيات الإيرانية فى الريف الجنوبى لمدينة حلب، وكذا تدمير 5 مستودعات ذخيرة للجيش السورى والميليشيات الموالية له.

يذكر أن المعارضة السورية أطلقت فى -وقت سابق من اليوم- معركة جديدة فى خان طومان وريف حلب الجنوبى تمكنت خلالها من السيطرة على عدة مناطق جديدة، وقتلت العديد من الميليشيات الموالية لإيران من بينهم ضابط فى الحرس الثورى الإيرانى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365