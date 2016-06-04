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الجيش الليبى: لن نسمح بوجود ميليشيات فى بنغازى

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الجيش الليبى: لن نسمح بوجود ميليشيات فى بنغازى الجيش الليبى: لن نسمح بوجود ميليشيات فى بنغازى
أعلنت القيادة العامة للجيش الليبى، بأنها لن تسمح بتواجد أية وزارة أو جسم يتبع لحكومة الوفاق بممارسة نشاطه من بنغازى، ما لم يحصل على موافقة مجلس النواب.

وصنف بيان أصدرته القيادة العامة للجيش اليوم السبت جهاز الإسناد الأمنى وجهاز قوة المهام الخاصة كمليشيات، وناشد المواطنين الذين لديهم أبناء ملتحقين بهما بسحبهم على الفور حقنا للدماء ومحافظة على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعى.

وكان وزير الداخلية المكلف بالحكومة الليبية الموقتة، اللواء محمد المدنى الفاخري، قد ألغى عمل «قوة المهام الخاصة»، على أن تؤول جميع ممتلكاتها المنقولة والثابتة إلى وزارة الداخلية، وطالب الوزير المتطوعين بهذه القوة أن يلتحقوا بوزارة الداخلية من أجل إتمام إجراءات تعينيهم بالأجهزة التابعة للوزارة.

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مصر 365