مدير إسعاف الشرقية: لم نترك مسن بلبيس ونقلناه لمستشفى الزقازيق الجامعى

قال الدكتور أحمد الشيخ مدير مرفق إسعاف الشرقية، إنه تم التنسيق بخصوص حالة مسن بلبيس "جمال محمد " 61 سنة، والذى يعانى من مرض القدم السكرى، لعلاجه بمستشفى الزقازيق الجامعى، وتم إرسال سيارة إسعاف لنقله من مكانه بأحد ميادين مدينة بلبيس، إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وأضاف "الشيخ" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الإسعاف لم يترك المريض بالشارع، بل تم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وقام أحد الأهالى بنقله بتوك توك بعد أن تبين توافر العلاج اللازم له بمستشفي بلبيس العام.

وكان عدد من شباب مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، قد ناشدوا، من خلال "اليوم السابع" وزير الصحة، بسرعة نقل حالة مرضية لشخص مجهول الهوية، ومتواجد أمام مسجد عرابى بمنطقة جمعية الجمل بمدينة بلبيس، بعد أن رفض مستشفى الزقازيق الجامعى ومستشفى بلبيس العام باستقبال حالته.

- بالصور.. سيارة إسعاف تلقى مريضا بالشارع بعد رفض المستشفيات استقباله بالشرقية

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