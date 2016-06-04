أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير إسعاف الشرقية: لم نترك مسن بلبيس ونقلناه لمستشفى الزقازيق الجامعى

Google+ Print
مدير إسعاف الشرقية: لم نترك مسن بلبيس ونقلناه لمستشفى الزقازيق الجامعى مدير إسعاف الشرقية: لم نترك مسن بلبيس ونقلناه لمستشفى الزقازيق الجامعى
قال الدكتور أحمد الشيخ مدير مرفق إسعاف الشرقية، إنه تم التنسيق بخصوص حالة مسن بلبيس "جمال محمد " 61 سنة، والذى يعانى من مرض القدم السكرى، لعلاجه بمستشفى الزقازيق الجامعى، وتم إرسال سيارة إسعاف لنقله من مكانه بأحد ميادين مدينة بلبيس، إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وأضاف "الشيخ" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الإسعاف لم يترك المريض بالشارع، بل تم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وقام أحد الأهالى بنقله بتوك توك بعد أن تبين توافر العلاج اللازم له بمستشفي بلبيس العام.

وكان عدد من شباب مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، قد ناشدوا، من خلال "اليوم السابع" وزير الصحة، بسرعة نقل حالة مرضية لشخص مجهول الهوية، ومتواجد أمام مسجد عرابى بمنطقة جمعية الجمل بمدينة بلبيس، بعد أن رفض مستشفى الزقازيق الجامعى ومستشفى بلبيس العام باستقبال حالته.

- بالصور.. سيارة إسعاف تلقى مريضا بالشارع بعد رفض المستشفيات استقباله بالشرقية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365