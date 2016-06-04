حبس المتهمين فى واقعة ذبح الحمير وسلخها بقرية سندوه بشبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر برئاسة المستشار حسام الهلباوى بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بذبح الحمير برشاح قرية سندوه بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود سيارة نقل بها عدد كبير من الحمير على رشاح قرية سندوه وقام قائدها ومعه آخرون بتفريغ حمولتها على الرشاح ويقومون بذبح الحمير وبانتقال رجال المباحث تم العثور على 17 حمارا مذبوحا و10 حمير معدين للذبح.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث المركز من القبض على المتهمين وهما كل من "أحمد عبد الظاهر طوخى" 31 سنة عاطل و" فرج سعيد سيد عبد اللطيف" 29 سنة عاطل، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث يقوما بتجميع الدواب وسلخها وبيعها لمدابغ الجلود بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6177 إدارى مركز شبين القناطر، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بالتحفظ على الحمير المذبوحة وانتداب الطب البيطرى بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

- أهالى شبين القناطر يعثرون على حمير مذبوحة بجوار رشاح قرية سندوه