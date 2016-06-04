"دبي الآن" يفوز بجائزة أفضل تطبيق حكومي

فاز التطبيق المبتكر لمؤسسة حكومة دبي الذكية "دبي الآن" والذي يضم أكثر من 50 خدمة ذكية مقدمة من 22 جهة حكومية في مكان واحد بجائزة أفضل تطبيق حكومي على الهاتف المحمول وذلك خلال حفل توزيع جوائز دوت جوف 2016 الذى أقيم مؤخرا فى دبي والمناطق الشمالية.

ويوفر التطبيق للمتعاملين مجموعة من الباقات الخدمية التي بنيت بالكامل على رغباتهم وجرى تجميعها ضمن باقات فرعية مصنفة بدورها تحت 11 فئة وهي الدفعات والفواتير والمواصلات العامة والأمن والعدل والصحة وقيادة المركبات وتأشيرات الإقامة وخدمات التعليم وخدمة إسلام والأعمال والإسكان وخدمات عامة للوصول للخدمات في أي وقت ومن أي مكان بمنتهى السهولة والسرعة وبأسلوب إبداعي ومن مكان واحد.

وأهدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية هذا الفوز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " معتبرة أن السعادة المستدامة لكل قاطني دبي هدفنا الذي نسعى إليه تحقيقا لتوجيهات القيادة بأن "إسعاد الناس مهمة لا تحتمل التأجيل" .

وقالت إن دبي الذكية تعمل على الوصول بدبي لأن تصبح المدينة الأذكى والأكثر سعادة عالميا ومن أجل ذلك وضع المكتب مخططا فريدا لمدينة دبي يعتمد على الابتكارات التكنولوجية والذكية عبر 4 ركائز و6 أبعاد استراتيجية بعد إجراء مقارنات قياسية مع 10 مدن ذكية في العالم تعزيزا لخدمات مدينة دبي الذكية وضمانا لسعادة المجتمع.. موضحة أن من بين أهم المبادرات والخدمات التي أطلقتها وطورتها دبي الذكية منصة الخدمات الموحدة "دبي الآن" ومنصة دبي الذكية ومؤشر السعادة.

من جانبه قال وسام العباس لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية إن " دبي الآن " تعد أول منصة خدمات حكومية تجمع أكثر من 50 خدمة في نقطة اتصال واحدة للمتعاملين تحقيقا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بضرورة توفير نافذة موحدة و متكاملة للخدمات التى نفذتها حكومة دبي الذكية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في عدة جهات حكومية وخاصة للعمل معا كفريق متكامل ينطلق بالفكر والمعرفة والأداء الفعال المستند إلى التطوير والكفاءة وتوظيف المفاهيم الحديثة القائمة على الابتكار واستشراف المستقبل لتقديم حلول ذكية مبتكرة بما يضمن للمتعاملين الحصول على الخدمات على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبية لاحتياجات وتوقعات المتعاملين في مدينة السعادة "دبي ".

وفاز تطبيق "دبي الآن" المبتكر أيضا بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول عن فئة التطبيق الشامل على المستوى الوطني وذلك في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات 2016 التي عقدت فبراير الماضي بدبي.

ويشهد التطبيق إقبالا كبيرا من المتعاملين وتم تحميله من متجري آبل وغوغل بلاي نحو 143 ألفا و600 مرة حتى الآن فيما يجري تحديث التطبيق بشكل دائم وتم إضافة خدمتي "إيجاري" و"مكاني" إلى قائمة الخدمات المترابطة والمتكاملة الأخرى التي يوفرها مثل إمكان سداد المخالفات المرورية والبحث عن أقرب مركز لتسجيل السيارات أو تجديد الملكية وتحديد مكان استلامها كذلك سداد الفواتير بطريقة أكثر ذكاء.

ويتيح التطبيق للمتعامل إمكانية تصميم قائمة الخدمات الذكية المفضلة لديه بضغطة زر واحدة والإضافة لها أو الحذف منها في الوقت نفسه بسحب الخدمة الذكية وإضافتها إلى القائمة المفضلة أو حذف خدمة منها بسحبها خارج القائمة.