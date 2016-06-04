الخارجية العراقية تدعو لمساندة دولية لحكومة بغداد لاستكمال الحرب على داعش

دعت وزارة الخارجية العراقية المجتمع الدولى لمساندة جهود حكومة بغداد لاستكمال تحرير باقى المناطق التى اغتصبها تنظيم (داعش) الإرهابى ودعم سبل إنقاذ الشعب العراقى من الجرائم المستمرة بحقه من قبل عصابات داعش وتجنيب دول العالم شر التنظيمات الإرهابية التى تستهدف الجميع.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد جمال - فى تصريح صحفى اليوم السبت - إن تحرير الأرض العراقية من قبضة داعش يتم وفق الخطط المرسومة لها من قبل الحكومة العراقية، وهى وحدها من تقرر الاستعانة بجهود أى مستشارين عسكريين من الدول المتحالفة مع العراق فى هذه المعارك، منوها باستمرار الحكومة بجهود الاغاثة والمساعدات الانسانية لكافة المدنيين النازحين من الفلوجة بالأنبار وغيرها من المدن العراقية كونها الأشد حرصاً من غيرها على مساعدتهم وضمان سلامتهم.

واستغرب المتحدث مواقف دبلوماسيين وصفها بانها "سلبية" حول معركة تحرير الفلوجة من قبضة داعش ، وقال: إن "وزارة الخارجية العراقية تبدى استغرابها الشديد للتصريحات الصادرة من بعض الشخصيات الدبلوماسية والمتضمنة موقفاً سلبياً من العمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الفلوجة".

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