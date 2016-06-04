رئيس الإمارات يغادر البلاد فى رحلة خاصة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، اليوم السبت، أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان غادر البلاد فى زيارة خاصة إلى الخارج وذلك فى تقرير نادر عن تحركات زعيم البلاد منذ إصابته بجلطة فى 2014.

وقالت الوكالة "غادر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بحفظ الله ورعايته البلاد ظهر اليوم فى زيارة خاصة إلى خارج الدولة." ولم تذكر الوكالة أى تفاصيل عن وجهته أو الغرض من الرحلة.

ويتولى الشيخ خليفة الحكم فى الإمارات منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى 2004.

وفى أغلب فترات العقد الماضى قاد الشقيق الأصغر للشيخ خليفة وهو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى مفاوضات ممثلا لبلاده فى قطاعات شملت الطاقة والدفاع والاستثمار والشؤون السياسية.

والإمارات حليفة للولايات المتحدة ومنتج كبير للنفط وعضو فى مجلس التعاون الخليجى الذى يضم أيضا السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

ومنذ العام الماضى لعبت الإمارات دورا هاما فى التحالف العربى الذى تقوده السعودية للحرب فى اليمن بما يعكس تنامى دورها فى السياسة العربية وتنامى نفوذها العسكري.

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