أخبار ليبيا اليوم.. مارتن كوبلر يلتقى المبعوث الروسى لليبيا

ركزت أخبار ليبيا اليوم على لقاء مارتن كوبلر بالمبعوث الروسى لليبيا، بالإضافة إلى مقتل 8 جنود بقوات الجيش الليبى، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بالمحور الغربى ببنغازى.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم، لقاء رئيس البعثة الأممية للدعم فى ليبيا، مارتن كوبلر، مع مندوب ليبيا فى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشى، إذ وصف كوبلر اللقاء بأنه تضمن "أفكارًا مهمة ونصائح قيمة".

وقال كوبلر إنه التقى أيضا بالمبعوث الروسى لدى الأمم المتحدة، فيتالى تشوركين، إذ أكد كوبلر أن الوحدة الدولية تبقى القوة الإيجابية لمعالجة الأزمة الليبية.

وترعى الأمم المتحدة جهودًا لحل الأزمة السياسية للمضى نحو الاستقرار بليبيا التى تعانى عدة أزمات أهمها انتشار تنظيم «داعش» وملف الهجرة غير الشرعية، فى وقت لا يزال حظر التسليح مفروضًا على الجيش الليبى.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم مقتل 8 جنود بقوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بالمحور الغربى ببنغازى.

وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة "الصاعقة" العقيد ميلود الزوى، فى تصريح اليوم، أن 8 جنود بقوات الجيش لقوا مصرعهم جراء معارك ضارية بالمحور الغربى ببنغازى وانفجار الألغام أثناء تقدم القوات.

وأضاف الزوى أن قوات الجيش حققت تقدما كبيرا فى محورى سوق الحوت والقوارشة ببنغازى رغم وجود العديد من الألغام الأرضية والتى يتعامل معها سلاح الهندسة العسكرية، وأوضح أن سلاحى المدفعية والجو استطاعا دك معاقل الإرهابيين فى محور القوارش.

- مقتل 8 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات مع داعش ببنغازى