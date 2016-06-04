ضبط 2000 عبلة سجائر مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية، من ضبط 2000 عبلة سجائر مجهولة المصدر بمحلى بقالة بمركز الشهداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد باهر عدلى رئيس مباحث التموين بالمنوفية، يفيد من تحرير القضية رقم 7019 جنح مركز الشهداء لسنة 2016، ضد "قمر . إ . م . ح"، مسئول عن محل سلع غذائية بدائرة المركز وتم ضبط (1000 علبة سجائر) مجهولة المصدر، والقضية رقم 7022 جنح مركز الشهداء لسنة 2016 ضد "محمد . إ . ل . م" مسئول عن محل سلع غذائية بدائرة المركز، وضبط (1000 علبة سجائر ) مجهول المصدر .

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