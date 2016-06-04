القوات المسلحة توزع مليون ونصف حصة غذائية على المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك

أصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، أوامره بإعداد وتجهيز مليون ونصف حصة غذائية وتوزيعها في العديد من محافظات الجمهورية من خلال الجيوش والمناطق الميدانية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بالمحافظات لتوزيعها على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجا من خلال نقاط صرف ثابتة ومتحركة تشرف عليها القوات المسلحة بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق الأكثر فقرا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك خاصة في المناطق النائية والأكثر فقرا.

ففي نطاق المنطقة المركزية العسكرية يجري حاليًا توزيع أكثر من 351 ألف حصة غذائية رمضانية بكل من محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا.

ويقوم الجيش الثاني الميداني بتوزيع أكثر من 215 ألف حصة رمضانية بكل من الإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية والشرقية ودمياط ومدن وقرى محافظة شمال سيناء.

كما يتم توزيع 75 ألف حصة غذائية بنطاق الجيش الثالث الميداني بكل من محافظتي السويس وجنوب سيناء لأهالي القبائل والعشائر والتجمعات السكانية.

وتقوم المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة بتوزيع 200 ألف حصة غذائية على المواطنين من أبناء المحافظات.

وفي المنطقة الجنوبية العسكرية، يتم توزيع 370 ألف حصة غذائية رمضانية على المواطنين بكل من أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والوادي الجديد وحلايب وشلاتين.

كما تقوم المنطقة الغربية العسكرية بتوزيع 69 ألف حصة رمضانية على المواطنين في محافظة مطروح.

وتشارك القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود بتوزيع أكثر من 120 ألف حصة غذائية على المواطنين في نطاق القواعد والوحدات العسكرية والنقاط الحدودية التابعة لها على مستوي الجمهورية.

وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للحصص التموينية المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين هيئة الإمداد والتموين وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، حرصًا منها على التلاحم مع أبناء الشعب المصري والمشاركة في تخفيف العبء عن كاهلهم خلال الشهر الكريم.

أ ش أ