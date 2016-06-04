السيطرة على حريق فى مخزن للأخشاب بأسوان قبل امتداد النيران للمنازل

شب حريق، مساء اليوم السبت، فى مخزن للأخشاب بشارع الشونة بمدينة أسوان، وسيطرت قوات الحماية المدنية قبل امتداد النيران إلى مساكن الأهالى.

تلقى العميد ضياء الدين صبحى، وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان، بلاغاً من الأهالى بنشوب حريق هائل فى مخزن للأخشاب بشارع الشونة بمدينة أسوان، وعلى الفور وجه بدفع 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى مساكن الأهالى.

وأسفر الحريق، الذى نتج بسبب ماس كهربائى، عن تآكل محتويات المخزن، دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير أمن أسوان يجتمع بأفراد الشرطة ويوجه بإستنفار الخدمات

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