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وقفة لطلاب أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «أحداث الأزبكية»

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وقفة لطلاب أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «أحداث الأزبكية»

وقفة لطلاب أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «أحداث الأزبكية»

نظم العشرات من الطلاب، وقفة احتجاجية، مساء اليوم السبت، أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن الطلبة المحبوسين، على ذمة “قضية “أحداث الأزبكية”، والتي حكم على المتهمين فيها بالسجن بين 10 سنوات إلى 15 سنة، عام 2013، وكما تم رفض اليوم النقض المقدم منهم.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات كان ابرزها: “هاتو اخواتنا من الزنازيين”،”الحرية لكل سجين هاتوا الطلبة المعتقلين”، و”عفو رئاسي عفو رئاسي كفاية علينا مآسي”.

وناشد الطلاب الرئيس عبد الفتاح بطلب عفو رئاسي عن زملائهم المحبوسين، خاصة بعد رفض إدارة السجن خوض الطلاب للامتحانات كل عام.

المراسل – عمر جمال

وقفة لطلاب أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «أحداث الأزبكية»

وقفة لطلاب أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «أحداث الأزبكية»

وقفة لطلاب أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «أحداث الأزبكية»

وقفة لطلاب أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «أحداث الأزبكية»

وقفة لطلاب أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «أحداث الأزبكية»

وقفة لطلاب أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «أحداث الأزبكية»

 

 

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