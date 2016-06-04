ضبط 20 قطعة سلاح فى منزل عاطل بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 20 قطعة سلاح غير مرخصة بأحد المنازل وذلك خلال حملة أمنية لضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمتاجرين فيها والمحكوم عليهم الهاربين.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط يفيد بقيام "إ.س.ع" عاطل ومقيم ميدان أبو جبل - دائرة المركز سابق اتهامه فى 8 قضايا ما بين "تبديد ـ ضرب، و"ن.ف.ص" عاطل ومقيم نزلة بلال - دائرة المركز سابق اتهامه فى 10 قضايا ما بين "سلاح - مقاومة سلطات – تبديد" بالاتجار فى الأسلحة والذخائر النارية بدون ترخيص، وأنهما يحتفظان بمسكن الأول بكمية من الأسلحة النارية "الخرطوش" وفى طريقهم لتسليمها لأحد عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن استهدفت منزل الأول وما أن استشعر بوصول القوات بالقرب من مسكنه فر هاربًا وبتفتيش المنزل عثر بداخله على 20 بندقية خرطوش تركى الصنع جميعها حديثة لم تستخدم بعد ومبلغ مالى 20 ألف جنيه يشتبه فى أنها مقلدة وقامت مأمورية لاستهداف مسكن المتهم الثانى تبين عدم تواجده.

كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهمين، جارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة .

>

ضبط متهم محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل بأسيوط