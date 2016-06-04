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تأجيل محاكمة ضابط شرطة متهم بقتل طالب فى روض الفرج لجلسة 13 أغسطس المقبل

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تأجيل محاكمة ضابط شرطة متهم بقتل طالب فى روض الفرج لجلسة 13 أغسطس المقبل تأجيل محاكمة ضابط شرطة متهم بقتل طالب فى روض الفرج لجلسة 13 أغسطس المقبل
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل طالب والشروع فى قتل آخر بروض الفرج، إلى جلسة 13 أغسطس المقبل.

وكان الطالب لقى مصرعه، على يد الضابط منذ عام ونصف، وطالب أهالى المجنى عليه بسرعة القصاص والحكم على الضابط، بعد أن نال من ابنهم وقتله دون حق.
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