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نيابة ثان أكتوبر تطلب تحريات المباحث حول أسباب حريق مصنع ورق

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نيابة ثان أكتوبر تطلب تحريات المباحث حول أسباب حريق مصنع ورق نيابة ثان أكتوبر تطلب تحريات المباحث حول أسباب حريق مصنع ورق
أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى البراوى، بانتداب المعمل الجنائى فى الحريق الذى نشب داخل أحد مصانع الورق، بالمنطقة الصناعية الثالثة فى مدينة السادس من أكتوبر، كما أمرت أيضا بتحريات المباحث لمعرفة أسباب الحريق وملابساته وعدد الخسائر المادية.

و كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارًا بنشوب حريق بأحد مصانع الورق بالمنطقة الصناعية الثالثة فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، وبصحبتهما 6 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجى لإخماد الحريق، وتمكنوا من محاصرة النيران، وبالفحص تبين نشوب حريق بأحد مصانع الورق على مساحة 200 متر، ونجحت قوات الحماية المدنية فى منع امتداده لباقى المصانع المجاورة.
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