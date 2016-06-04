أهمها تناول السوائل.. 7 نصائح لحمايتك من الإجهاد الحرارى وضربة الشمس

تشهد المحافظات المصرية ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، وهو ما قد يعرض المواطنون للإصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل الإجهاد الحرارى أو الإغماء وقد يصل الأمر لضربة شمس.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز النصائح الطبية التى يجب اتباعها لعلاج مشكلة الإجهاد الحرارى، وبالتالى منع حدوث ضربة الشمس.

بداية نوضح أن الإجهاد الحرارى له مجموعة مميزة من الأعراض تشمل: الصداع والدوخة وضعف العضلات وجفاف الجلد والشعور بالغثيان والتنفس بسرعة وارتفاع ضربات القلب وقد يصل الأمر للإصابة بالتشنجات وفقدان الوعى.

الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحرارى

>وكشف تقرير نشر مؤخرا بموقع "webmd" الطبى الأمريكى أن هناك مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة الإجهاد الحرارى، لافتا أنه يفضل المكوث فى مكان مكيف بعيدا عن أشعة الشمس، وفى حالة الاضطرار للخروج فى الشارع خلال هذه الأجواء فيجب إتباع النصائح التالية، وتشمل:

1.تناول الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة ويفضل أن تكون واسعة، مع ضرورة ارتداء القبعة.

2.دهان الكريمات الحاجة للشمس "صن سكرين"، والتى تتمتع بعامل حماية 30 أو أكثر.

3.تناول كميات كبيرة من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف، وينصح بتناول 8 أكواب من المياه أو عصائر الخضروات والفواكه فى اليوم.

4.إذا كنت ستمكث فترة طويلة تحت أشعة الشمس أو كنت ستمارس الرياضة فى الأجواء الحارة، فينصح بتناول 700 ملى من السوائل قبل التمرين أو الخروج بساعتين، وخلال التمرين ينصح بتناول ربع لتر من المياه كل 20 دقيقة حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش.

5.حاول أن تؤجل المشاوير أو الأعمال المطلوبة منك إلى المساء أو أى وقت معتدل الحرارة، حتى تتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى.

6.تجنب السوائل المحتوية على الكافيين مثل القهوة لأنها تؤدى فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل.

7.إذا كنت تعانى من الصرع أو أمراض القلب أو الكلى أو الكبد فيجب استشارة الطبيب قبل النزول فى الشارع خلال الأجواء الحارة.

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