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المتحدث العسكري: إحباط محاولة لاستهداف قوات الأمن بسيناء ومقتل وإصابة تكفيريين

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المتحدث العسكري: إحباط محاولة لاستهداف قوات الأمن بسيناء ومقتل وإصابة تكفيريين المتحدث العسكري: إحباط محاولة لاستهداف قوات الأمن بسيناء ومقتل وإصابة تكفيريين

التكفيري المقتول والأسلحة والمواد المضبوطة

أعلن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، في بيان له اليوم السبت، عن إحباط محاولة لاستهداف العناصر الأمنية بشمال سيناء ومقتل وإصابة تكفيريين والعثور بحوزتهم على بندقيتين آليتين ونظارة ميدان أمريكى الصنع و 2 خزنة آلية بها 45 طلقة وجهاز موتوريلا صغير خاص بالعناصر التكفيرية.

وقال  المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “نجحت عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء من إحباط محاولات لاستهداف قوات التأمين بشمال سيناء، حيث قامت إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامها بالبحث والتفتيش ليلاً برصد 2 فرد تكفيرى يقومون بالتسلل والزحف لدخول أحد المنازل المتاخمة للطريق لوضع عبوات ناسفة على الطريق الدولى بنطاق رفح لاستهداف القوات أثناء التحرك”.

وأضاف البيان أنه “على الفور قامت القوات بالتعامل معهم ومداهمة المنزل حيث أسفرت النتائج عن القضاء على أحدهم وإصابة الآخر والعثور على 2 بندقية آلية ونظارة ميدان أمريكى الصنع و2 خزنة آلية بها 45 طلقة عيار 7.62 * 39 وجهاز موتوريلا صغير خاص بالعناصر التكفيرية”.

واختتم البيان: “وتواصل قوات الجيش الثانى الميدانى إحكام السيطرة الأمنية بشمال سيناء بإنشاء العديد من الأكمنة والإرتكازات الأمنية والدوريات المتحركة”.

 

 

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