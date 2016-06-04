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القوات المسلحة تحبط محاولات لاستهداف العناصر الأمنية بشمال سيناء

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القوات المسلحة تحبط محاولات لاستهداف العناصر الأمنية بشمال سيناء القوات المسلحة تحبط محاولات لاستهداف العناصر الأمنية بشمال سيناء
نشر العميد محمد سمير المتحدث العسكرى عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، بيانًا حول إحباط محاولات لاستهداف العناصر الأمنية بشمال سيناء.

وجاء نص البيان:


>نجحت عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء فى إحباط محاولات لاستهداف قوات التأمين بشمال سيناء، حيث قامت إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامها بالبحث والتفتيش ليلاً برصد فردين تكفيريين يقومان بالتسلل والزحف لدخول أحد المنازل المتاخمة للطريق لوضع عبوات ناسفة على الطريق الدولى بنطاق رفح لاستهداف القوات أثناء التحرك.

وعلى الفور قامت القوات بالتعامل معهما ومداهمة المنزل، حيث أسفرت النتائج عن القضاء على أحدهما وإصابة الآخر والعثور على بندقيتين آليتين، نظارة ميدان أمريكى الصنع، وخزنتين آليتين بها 45 طلقة عيار 7.62 * 39، جهاز موتوريلا صغير خاص بالعناصر التكفيرية.

وتواصل قوات الجيش الثانى الميدانى إحكام السيطرة الأمنية على شمال سيناء بإنشاء العديد من الأكمنة والارتكازات الأمنية والدوريات المتحركة.

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