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التعليم: بعض طلاب الثانوية العامة تواصلوا مع صفحات تستخدم لتسهيل الغش الإلكتروني

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التعليم: بعض طلاب الثانوية العامة تواصلوا مع صفحات تستخدم لتسهيل الغش الإلكتروني التعليم: بعض طلاب الثانوية العامة تواصلوا مع صفحات تستخدم لتسهيل الغش الإلكتروني

وزارة التربية و التعليم – أرشفية

أعلنت غرفة العمليات المركزية لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2015/ 2016 اليوم السبت أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بديوان عام الوزارة تمكن من رصد بعض طلاب الثانوية العامة (نظام حديث) قاموا بالتواصل مع القائمين على إدارة بعض صفحات “فيس بوك” المستخدمة في تسهيل عملية الغش الإلكتروني؛ بهدف الاتفاق على استقبال الأسئلة والإجابات الخاصة بها لامتحان اللغة العربية المقرر عقده غدا الأحد.

وذكرت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت أنها قامت من جانبها بتحديد مقار اللجان الامتحانية التي سيؤدي هؤلاء الطلاب الامتحان بها؛ تمهيدا لتكثيف الإجراءات الأمنية بها؛ وضبط العملية الامتحانية بداخلها.

وأهابت الوزارة بأولياء أمور طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام بالتوجيه لأبنائهم بعدم اللجوء إلى استخدام أي وسيلة من وسائل الغش؛ حفاظا على مستقبلهم، وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية في ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

أ ش أ

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