علاء عبد المنعم: “دعم مصر” ينتخب رئيسه قبل نهاية دور انعقاد “النواب” الحالي

صرح النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمي باسم ائتلاف “دعم مصر” بمجلس النواب بأن المكتب السياسي للائتلاف انتهى في اجتماع مغلق، اليوم السبت، إلى إجراء الانتخابات لاختيار رئيس جديد للائتلاف خلفا للراحل اللواء سامح سيف اليزل قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

ونفى عبد المنعم، في تصريحات صحفية أدلى بها، أن يكون تم الانتهاء من إعداد قائمة خاصة بانتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيخوض انتخابات المحليات بقائمة ولكن لم يتم تحديد الأسماء حتى الآن وأن المكتب السياسي سيكون مسئولا عن إعداد هذه القائمة.

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