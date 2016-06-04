أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا على بعض المناطق أحيانا مع احتمال ظهور بعض السحب الركامية على المرتفعات الشرقية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال ساعات الصباح وآخر الليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربع أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة  و 48 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و44 دقيقة مساء  .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    40      25              95       15 .
> دبي                        39      27              90       20 .
> الشارقة                   21      24              90       15.
> عجمان                    39      26              85       20.
> أم القيوين                40       26             85        15 .
> رأس الخيمة             41       25             80        15 .
> الفجيرة                   35       29             85       35.
> العين                     43       26              75       10 .
> ليوا                       42      24               70       10 .
> الرويس                  39      26               90       20 .
> السلع                    38       26               90       25.
> دلما                      37      27               85       30 .
> طنب الصغرى          34      28               85       45 .
> طنب الكبرى            34      28               85       45 .
> أبوموسى               35       28               85       40.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية