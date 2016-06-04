الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا على بعض المناطق أحيانا مع احتمال ظهور بعض السحب الركامية على المرتفعات الشرقية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال ساعات الصباح وآخر الليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربع أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 48 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و44 دقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 40 25 95 15 .

> دبي 39 27 90 20 .

> الشارقة 21 24 90 15.

> عجمان 39 26 85 20.

> أم القيوين 40 26 85 15 .

> رأس الخيمة 41 25 80 15 .

> الفجيرة 35 29 85 35.

> العين 43 26 75 10 .

> ليوا 42 24 70 10 .

> الرويس 39 26 90 20 .

> السلع 38 26 90 25.

> دلما 37 27 85 30 .

> طنب الصغرى 34 28 85 45 .

> طنب الكبرى 34 28 85 45 .

> أبوموسى 35 28 85 40.

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