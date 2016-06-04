18 مليوناً للرقم واحد في الشارقة

أصبح الرقم «1» ضمن الفئة الثالثة من لوحات المركبات في الشارقة أغلى رقم بعد أن تم بيعه اليوم بمبلغ 18 مليون درهم لرجل الأعمال الإماراتي عارف الزرعوني ، كما بيع رقم الاتحاد 1971 بـ47 ألف درهم في مزاد الأرقام المميزة الذي نظمته شرطة الشارقة، بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات.

وبيعت اللوحة رقم 12 بـ 2 مليون و700 ألف درهم، والرقم 786 بـ 800 ألف درهم، فاز به رجل أعمال باكستاني، الذي قال إنه اشترى هذا الرقم لأنه يتفاءل به كثيراً، فيما بيع الرقم 123 بـ 755 ألف درهم، والرقم 911 بـ 365 ألف درهم، والرقم 9111 بـ 102 ألف درهم، والرقم 12345 بـ 190 ألف درهم، والرقم 1971 بـ 47 ألف درهم.

وتم خلال المزاد طرح 60 رقماً مميزاً للوحات المركبات الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية للفئة الثالثة.

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة قد فتحت باب التسجيل للراغبين في الاشتراك من الساعة العاشرة صباحاً إلى الرابعة مساءً في قاعة الجواهر، وحددت الأسعار لفتح المزايدة على الأرقام، وبلغ أعلى سعر للرقم «1» مليون درهم، يليه رقم 22 ، بمبلغ 360 ألف درهم، يليه الرقم «50» بمبلغ 350 ألف درهم، ومن ثم رقم « 12» بمبلغ 300 ألف درهم، لتتوالى بعده الأرقام بمبالغ متفاوته، ليصل أدنى رقم لفتح باب المزاد لثلاثة آلاف درهم لبعض الأرقام المميزة.

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