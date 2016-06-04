أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مدير مستشفى السويس العام: بتر ساق الطالب الذي هاجمه القرش بالسخنة

Google+ Print
مدير مستشفى السويس العام: بتر ساق الطالب الذي هاجمه القرش بالسخنة مدير مستشفى السويس العام: بتر ساق الطالب الذي هاجمه القرش بالسخنة

صورة أرشيفية

صرح مدير مستشفى السويس العام، الدكتور سيد الجوهري، بأن عملية بتر فوق الركبة أجريت بساق الطالب “عمر ع.” 23 عاما الذي تعرض لهجوم من سمكة قرش بالعين السخنة، اليوم السبت.. مؤكدا أن حالته باتت مستقرة.

وأضاف أن الطالب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من تهتك بالساق اليسرى إثر تعرضه لهجمة من إحدى أسماك القرش وتسبب في تمزق جزء منها.. لافتا إلى أنه لم يتم إصدار أي قرار بنقله لأى مستشفي آخر.

كان الطالب ضمن رحلات اليوم الواحد بإحدى قرى العين السخنة، وأثناء السباحة هاجمه سمكة قرش وحاول الفرار منها إلا أنه لم يستطع.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا