مدير مستشفى السويس العام: بتر ساق الطالب الذي هاجمه القرش بالسخنة

صرح مدير مستشفى السويس العام، الدكتور سيد الجوهري، بأن عملية بتر فوق الركبة أجريت بساق الطالب “عمر ع.” 23 عاما الذي تعرض لهجوم من سمكة قرش بالعين السخنة، اليوم السبت.. مؤكدا أن حالته باتت مستقرة.

وأضاف أن الطالب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من تهتك بالساق اليسرى إثر تعرضه لهجمة من إحدى أسماك القرش وتسبب في تمزق جزء منها.. لافتا إلى أنه لم يتم إصدار أي قرار بنقله لأى مستشفي آخر.

كان الطالب ضمن رحلات اليوم الواحد بإحدى قرى العين السخنة، وأثناء السباحة هاجمه سمكة قرش وحاول الفرار منها إلا أنه لم يستطع.

أ ش أ