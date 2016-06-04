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ننشر صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس

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ننشر صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس ننشر صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس
حصلت "اليوم السابع" على صور الطالب الذى عضته سمكة قرش بأحد شواطئ العين السخنة، وكذلك صور التقرير الطبى الكامل لمستشفى السويس العام، عن حال عمرو عبد القادر ضحية سمكة القرش بالعين السخنة.
>وأوضح التقرير، أن الضحية تعرض لعضة قوية بالقدم والفخد من سمكة القرش، بجانب تعرضه للعض بمنطقة أسفل القدم.

وقال مصدر طبى إن الضحية خرج من غرفة العمليات بمستشفى السويس العام، بعد بتر قدمه تماما بسبب تعرضة لعض سمكة القرش.

كان اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة، بتعرض طالب يدعى عمرو عبد القادر 23 عاما، طالب بجامعة خاصة لهجوم من سمكة قرش بأحد شواطئ العين السخنة.
>وقال مصدر أمنى إن سمكة القرش هاجمت الطالب بشاطئ مارينا وادى الدوم بالعين السخنة فى السويس وتم نقلة للمستشفى.

وأكد مصدر طبى أن سمكة القرش التهمت قدم الطالب وتم إجراء عملية جراحية له وإيداعة غرفة العناية المركزة بمستشفى السويس العام.

صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس (1)

صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس (2)

صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس (3)

صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس (4)

صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس (5)

صور طالب عضته سمكة قرش والتهمت قدمه فى السويس (6)

- ننشر أول فيديو لسمكة قرش بعد مهاجمتها طالب والتهام قدمه بالعين السخنة

- سمكة قرش تهاجم طالبا بالعين السخنة فى السويس وتلتهم قدمه

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