بالصور.. عمومية "الصيادلة" تقرر مقاطعة منتجات عدد من شركات الأدوية بسبب هامش الربح

أعلن نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، موافقة الجمعية العمومية على قرار مقاطعة منتجات عدد من شركات للأدوية.

وقال نقيب الصيادلة، فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع الجمعية العمومية المنعقد حاليا، إن الجمعية العمومية وافقت على المطالبة بإصدار قرار وزارى لسحب جميع المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية بالوحدة وليس العبوة وإجبار الشركات المنتجة على تنفيذ هذا القرار.

وشدد الدكتور محيى عبيد، على أن النقابات الفرعية، ستحرر محاضر ضد الشركات التى ترفض تطبيق قرار 499 الخاص برفع هامش ربح الصيادلة وتطبيق الخصم بنسبة 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، بالإضافة إلى مطالبة وزارة الصحة بالتعامل بالاسم العلمى للدواء لمواجهة نقص الأدوية.



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