أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. عمومية "الصيادلة" تقرر مقاطعة منتجات عدد من شركات الأدوية بسبب هامش الربح

Google+ Print
بالصور.. عمومية "الصيادلة" تقرر مقاطعة منتجات عدد من شركات الأدوية بسبب هامش الربح بالصور.. عمومية "الصيادلة" تقرر مقاطعة منتجات عدد من شركات الأدوية بسبب هامش الربح
أعلن نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، موافقة الجمعية العمومية على قرار مقاطعة منتجات عدد من شركات للأدوية.

وقال نقيب الصيادلة، فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع الجمعية العمومية المنعقد حاليا، إن الجمعية العمومية وافقت على المطالبة بإصدار قرار وزارى لسحب جميع المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية بالوحدة وليس العبوة وإجبار الشركات المنتجة على تنفيذ هذا القرار.

وشدد الدكتور محيى عبيد، على أن النقابات الفرعية، ستحرر محاضر ضد الشركات التى ترفض تطبيق قرار 499 الخاص برفع هامش ربح الصيادلة وتطبيق الخصم بنسبة 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، بالإضافة إلى مطالبة وزارة الصحة بالتعامل بالاسم العلمى للدواء لمواجهة نقص الأدوية.

عمومية نقابة الصيادلة (1)

عمومية نقابة الصيادلة (2)

عمومية نقابة الصيادلة (3)

عمومية نقابة الصيادلة (4)

عمومية نقابة الصيادلة (5)

عمومية نقابة الصيادلة (6)

عمومية نقابة الصيادلة (7)

عمومية نقابة الصيادلة (8)

عمومية نقابة الصيادلة (9)

عمومية نقابة الصيادلة (10)

عمومية نقابة الصيادلة (11)

عمومية نقابة الصيادلة (12)

عمومية نقابة الصيادلة (13)

عمومية نقابة الصيادلة (14)

عمومية نقابة الصيادلة (15)

عمومية نقابة الصيادلة (16)

عمومية نقابة الصيادلة (17)

عمومية نقابة الصيادلة (18)

عمومية نقابة الصيادلة (19)

عمومية نقابة الصيادلة (20)

عمومية نقابة الصيادلة (21)

عمومية نقابة الصيادلة (22)

عمومية نقابة الصيادلة (23)

عمومية نقابة الصيادلة (24)

عمومية نقابة الصيادلة (25)

عمومية نقابة الصيادلة (26)

عمومية نقابة الصيادلة (27)

عمومية نقابة الصيادلة (28)

عمومية نقابة الصيادلة (29)

عمومية نقابة الصيادلة (30)

عمومية نقابة الصيادلة (31)

عمومية نقابة الصيادلة (32)

عمومية نقابة الصيادلة (33)

عمومية نقابة الصيادلة (34)

عمومية نقابة الصيادلة (35)

عمومية نقابة الصيادلة (36)

عمومية نقابة الصيادلة (37)

عمومية نقابة الصيادلة (38)

عمومية نقابة الصيادلة (39)

عمومية نقابة الصيادلة (40)

عمومية نقابة الصيادلة (41)

عمومية نقابة الصيادلة (42)

عمومية نقابة الصيادلة (43)

عمومية نقابة الصيادلة (44)

عمومية نقابة الصيادلة (45)

عمومية نقابة الصيادلة (46)

عمومية نقابة الصيادلة (47)

عمومية نقابة الصيادلة (48)

عمومية نقابة الصيادلة (49)

عمومية نقابة الصيادلة (50)

عمومية نقابة الصيادلة (51)

عمومية نقابة الصيادلة (52)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365