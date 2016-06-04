رئيس الإمارات يغادر البلاد في رحلة نادرة منذ إصابته بجلطة في 2014

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم السبت أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان غادر البلاد في زيارة خاصة إلى الخارج وذلك في تقرير نادر عن تحركات زعيم البلاد منذ إصابته بجلطة في 2014.

وبسحب رويترز قالت الوكالة “غادر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بحفظ الله ورعايته البلاد ظهر اليوم في زيارة خاصة إلى خارج الدولة.”

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن وجهته أو الغرض من الرحلة.

ويتولى الشيخ خليفة الحكم في الإمارات منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.

وفي أغلب فترات العقد الماضي قاد الشقيق الأصغر للشيخ خليفة وهو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مفاوضات ممثلا لبلاده في قطاعات شملت الطاقة والدفاع والاستثمار والشؤون السياسية.

والإمارات حليفة للولايات المتحدة ومنتج كبير للنفط وعضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

ومنذ العام الماضي لعبت الإمارات دورا هاما في التحالف العربي الذي تقوده السعودية للحرب في اليمن بما يعكس تنامي دورها في السياسة العربية وتنامي نفوذها العسكري.