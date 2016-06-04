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بلاغ ضد وزير الكهرباء للإنقطاع الدائم للتيار بأسيوط

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بلاغ ضد وزير الكهرباء للإنقطاع الدائم للتيار بأسيوط بلاغ ضد وزير الكهرباء للإنقطاع الدائم للتيار بأسيوط

وزير الكهرباء

تقدم عدد من المواطنين تابعين لمركز ديرتي عزبة جلال مركز ديروط، بمحافظة أسيوط، ببلاغات إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد وزير الكهرباء محمد شاكر، وذلك للانقطاع الدائم والمتكرر للكهرباء.

حيث حمل البلاغ رقم 1195، وقال البلاغ أن رئيس شركة  توزيع الكهرباء بالمدينة لا يقوم بمهام عمله،  ولا يوفر الخدمات اللازمة لكى يصل التيار الكهربائي.

وأكد مقدموا البلاغات أن  هناك  تهالك لأسلاك الكهرباء، وتعطل دائم للمحول الكهربائى، بالإضافة لانقطاع الكهرباء المستمر، وأنهم تقدموا بعدد من الشكاوى المتعددة دون استجابة من مسئولى الكهرباء.

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