ضروريات العناية بالشعر: إطلالة رائعة، رائحة منعشة

هل سرحت شعرك يوماً على شكل ذيل منسدل إلى الخلف أو بتسريحة مكوّرة علوية واستمتعت بنفحات رائعة العطرة والنظيفة؟ هذه دفعة ثقة سريعة: حيث تشعرين بأنك جذابة أكثر، ومزاجك يصبح أفضل، وأنت عندها مستعدة لخوض اليوم بكل ما يحمله. الرائحة الجيدة هي أمر هام، وعندما يتعلق الأمر بشعرك، ليس هناك أفضل من الرائحة الرقيقة والناعمة.



وسواء كانت رائحته منعشة، أو عطرة بالفواكه، أو فواحة بالورود، فإن رائحة الشعر الجيدة هي أمر حتمي لا بد منه. ففي نهاية المطاف، ما مدى روعة الشعر اللامع والصحي، بدون رائحة مميزة ترافقه؟ وإن الحرارة الناجمة عن تجفيف وتمليس وتجعيد شعرك، يمكنها أن تجعله باهتاً وذو رائحة محترقة، ومع وجود جميع تلك الروائح المحيطة بنا طوال اليوم، يعتبر الحفاظ على رائحة شعر منعشة وفواحة بالنظافة أمراً صعباً.

إذاً لا تزعجي نفسك باستخدام منتجات شعر فواحة برائحة حلوة لا تمنح شعرك سوى الشعور الزيتي والثقيل. يجب عليك عدم التنازل أبداً عن لمعان وتألق شعرك في سبيل الحصول على رائحة عطرة! بدلاً من ذلك، استخدمي شامبو يمنحك ذلك اللمعان والبنية التي ترغبين بها، مع رائحة فواحة عطرة تدعمها.

شامبو هيد آند شولدرز حيوي وحريري الجديد يمتلك عطراً فواحاً يدوم طويلاً، ويمنحك شعوراً ورائحة منعشة طوال اليوم. ومع تكنولوجيا ’بلوم‘ التي تقدم دعماً قوياً للعطر عند تفاعلها مع الماء خلال الاستحمام، يتضمن هذا الشامبو نفحات من زهرة الكاميلا الحلوة المعروفة بقدرتها على الترطيب، لتضيف رائحة وردية رقيقة في تركيبة الشامبو. ويقدم المزيج أيضاً نفحات التوت الحريرية التي تضيف الفيتامينات الضرورية والغنية لتضمن حصول شعرك على المظهرو والراحة والصحة، في أبهى صورة لها.

إذاً لنواجه الأمر: ليس هناك شيء أفضل من شامبو مميز يحافظ على شعرك منتعشاً وغنياً بالترطيب- ولكن، اضيفي إليه نفحة من عطر جميل يدوم طويلاً، لتحصلي على المنتج الأفضل على الإطلاق.