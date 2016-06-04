بعد واقعة تسمم 16 أشخاص بالبطيخ.. 3 علامات للتفرقة بين الجيد والفاسد

فى واقعة غريبة من نوعها لحالات التسمم الغذائى، أصيب 16 شخصا من أسرة واحدة بالتسمم، بعد تناولهم ثمرة الصيف المفضلة لدى الكثير من المصريين.

وفى هذا السياق كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى الأذربيجانى "azernews" أن احتواء البطيخ على النيترات أو وجود الكثير من المواد الكيميائية على سطحه قد يؤدى إلى الإصابة بالتسمم الغذائى من البطيخ.

وتظهر العلامات الأولى لتسمم البطيخ وفقا للموقع فى غضون ساعات قليلة بعد تناوله وتشمل الأعراض الآتى: التعب والصداع الشديد والإغماء والقىء والإسهال وتشنجات وآلام فى المفاصل.

وقدم التقرير العلامات التى تدل على أن البطيخ سام وهى لون اللب حيث يكون أصفر ولامع وشريحة البطيخة نفسها يكون لونها أرجوانى ورائحتها حامضة.

وتابع التقرير: "للتحقق بنفسك إذا كان البطيخ يحتوى على النيترات أو لا قم بهرس قطعة من لب الثمرة كالعجينة ووضعة فى كوب من الماء، فإذا كان لون الماء أحمر فهذا يعنى أن البطيخ يحتوى على النيترات، أما إذا كان الماء شفاف فهذا يعنى أنه جيدا وخالى من النيترات".

وحسب التقرير فإنه يمكن التعرف على البطيخ الجيد من خلال هذه العلامات: البطيخ الجيد يكون لونه الخارجى أخضر ناصع دون وجود بقع صفراء وهو مؤشر على نضارة البطيخ.

وبالنسبة لتفادى التعرض للمواد الكيميائية التى تتواجد على سطحه ينبغى غسله جيدا من الخارج قبل تقسيمه لنصفين.

وقال أحد الباحثين إن البطيخ والطماطم من الفاكهة والخضروات التى تحتوى على الكثير من الماء كما أنها تمتص جميع الأسمدة الضارة، لذا يجب الابتعاد عن هذه الفاكهة والخضروات من قلب الأطفال والنساء وكبار السن.

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