أخبار تونس.. الشرطة تفرض حظر تجوال بمنطقة دوز بعد اشتباكات بين الأهالى

أعلنت وزارة الداخلية التونسية فرض حظر تجوال، فى منطقتى دوز الجنوبيّة ودوز الشّماليّة بولاية قبلى، إثر أعمال العنف التى تجددت فى وقت متأخر مساء أمس الجمعة بين أهالى قرية القلعة وحى العبادلة، وأسفرت عن مصرع شاب وإصابة 18 شخصا، بينهم 6 من الشرطة، وعنصر من الجيش.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت أن حظر التجوال سيبدأ اعتبارا من السّاعة الثّامنة من مساء اليوم حتى السّاعة الخامسة صباحا، مع استثناء الحالات الصّحية العاجلة، على أن يبقى القرار ساريا حتى إشعار آخر، مطالبة أهالى المنطقة بالتّهدئة وتغليب المصلحة الوطنيّة.

كانت المواجهات قد اندلعت مساء أمس إثر وفاة شاب متأثرا بجراح أصيب بها فى اشتباكات سابقة وقعت يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين بسبب مشاحنات بين عدد من شباب المنطقتين.