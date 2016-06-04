أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار تونس.. الشرطة تفرض حظر تجوال بمنطقة دوز بعد اشتباكات بين الأهالى

Google+ Print
أخبار تونس.. الشرطة تفرض حظر تجوال بمنطقة دوز بعد اشتباكات بين الأهالى أخبار تونس.. الشرطة تفرض حظر تجوال بمنطقة دوز بعد اشتباكات بين الأهالى
أعلنت وزارة الداخلية التونسية فرض حظر تجوال، فى منطقتى دوز الجنوبيّة ودوز الشّماليّة بولاية قبلى، إثر أعمال العنف التى تجددت فى وقت متأخر مساء أمس الجمعة بين أهالى قرية القلعة وحى العبادلة، وأسفرت عن مصرع شاب وإصابة 18 شخصا، بينهم 6 من الشرطة، وعنصر من الجيش.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت أن حظر التجوال سيبدأ اعتبارا من السّاعة الثّامنة من مساء اليوم حتى السّاعة الخامسة صباحا، مع استثناء الحالات الصّحية العاجلة، على أن يبقى القرار ساريا حتى إشعار آخر، مطالبة أهالى المنطقة بالتّهدئة وتغليب المصلحة الوطنيّة.

كانت المواجهات قد اندلعت مساء أمس إثر وفاة شاب متأثرا بجراح أصيب بها فى اشتباكات سابقة وقعت يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين بسبب مشاحنات بين عدد من شباب المنطقتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365