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الرئيس اليمنى: نتطلع إلى سلام حقيقى يؤسس لمستقبل آمن

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الرئيس اليمنى: نتطلع إلى سلام حقيقى يؤسس لمستقبل آمن الرئيس اليمنى: نتطلع إلى سلام حقيقى يؤسس لمستقبل آمن
عقد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بالرياض، اليوم اجتماعا لمستشاريه بحضور الفريق على محسن الأحمر نائب الرئيس والدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الهامة على المستوى الميدانى، والخدمى والاقتصادى ومستجدات مشاورات السلام فى الكويت .

وقدم هادى صورة موجزه عن واقع التحولات والتطورات والجهود المبذولة لاستعادة الدولة وإحلال السلام وفقا للمرجعيات المرتكزة على قرارات الشرعية الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى .

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