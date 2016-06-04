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"السياحة والمصايف": محافظ الإسكندرية أمر بإعادة التحقيق فى إغلاق شاطئ النخيل

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"السياحة والمصايف": محافظ الإسكندرية أمر بإعادة التحقيق فى إغلاق شاطئ النخيل "السياحة والمصايف": محافظ الإسكندرية أمر بإعادة التحقيق فى إغلاق شاطئ النخيل
قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ردًا على حملات "إغلاق شاطئ النخيل بسبب تكرار الغرق"، إن شاطئ النخيل آمن وهناك حالات غرق فى كل الشواطئ، وأكد تواجد منظومة لإنقاذ الغرقى.

وأشار حجازى إلى أن ما أثار الزوبعة هو أحد المستأجرين السابقين للشاطئ، بعد فسخ التعاقد معه، وقام بالشكوى إلى المهندس محمد عبد الظاهر والذى أمر بدوره بإعادة التحقيق فى الأمر.

كان حادث وفاة عبد الرحمن درغام، طالب بكلية الهندسة جامعة كينج مريوط، غرقًا بشاطئ النخيل بالعجمى غرب الاسكندرية، قد أثار غضب عارم على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك بسبب تكرار حالات الغرق فى نفس الشاطئ، ودشن عدد من النشطاء حملة "اغلقوا شاطئ النخيل" مطالبين بإغلاق الشاطئ لما يمثله من خطورة على أرواح المترددين عليه، خاصة مع فشل فرق الإنقاذ الحصول على جثته واستخراجها للدفن.
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