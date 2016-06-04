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رسميا - مصر خامس المتأهلين لأمم إفريقيا 2017

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رسميا - مصر خامس المتأهلين لأمم إفريقيا 2017 رسميا - مصر خامس المتأهلين لأمم إفريقيا 2017

ضمن منتخب مصر التأهل لبطولة أمم إفريقيا بالجابون 2017 بشكل رسمي بعد الفوز على تنزانيا.

وفاز منتخب مصر على تنزانيا بهدفين مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا بالجابون 2017، لتضمن صدارة المجموعة التاسعة في التصفيات والتأهل لأمم إفريقيا بعد غياب لثلاث دورات متتالية.

ولحقت مصر بركب 4 منتخبات سبقوها لأمم إفريقيا من قبل بشكل رسمي.

الجابون تأهلت للبطولة بصفتها مستضيفة البطولة، فيما ضمنت الكاميرون التأهل للبطولة بعد الفوز على موريتانيا أمس بهدف مقابل لا شئ.

الجزائر ضمنت التأهل بصفة رسمية بعد الفوز على السيشل بهدفين مقابل لا شئ، فيما تأهلت المغرب بعد التعادل مع ليبيا بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة.

وتقام البطولة في شهر يناير المقبل بالجابون، حيث ستسجل حضورها الأول بعد غياب لثلاث نسخ متتالية منذ التتويج بالبطولة في نسخة أنجولا 2010.

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