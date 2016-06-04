صلاح يقود الفراعنة للتأهل لأمم إفريقيا

تأهل المنتخب الصري، رسميًا إلي نهائيات أمم إفريقيا بعد فوزها على منتخب تنزانيا 2- 0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة التنزانية دار السلام ، ليضمن منتخب الفراغنة الدخول ضمن التصنيف الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أحرز هدفي المنتخب المصري النجم العالمي محمد صلاح في الدقيقة 44 من الشوط الأول و 58 في الشوط الثاني، وأضاع المنتخب التنزاني ضربة جزاء في الدقيقة 53 .

بدأ كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون:

عصام الحضرى في حراسة المرمي

على جبر ورامى ربيعة وأحمد فتحى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومحمد الننى وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومروان محسن.

وجاءت الدقيقة الثامنة لتشهد الخطورة الأولى لمصر على مرمى تنزانيا، حيث نفذ محمد صلاح ركلة ثابتة على حدود منطقة جزاء تنزانيا، ليحولها رامي ربيعة برأسه إلا أن الحارس التنزاني نجح في السيطرة عليها.

ومع الدقيقة العاشرة، أرسل علي ساماتا كرة عرضية من الجانب الأيسر لتنزانيا، لعبها ماجوري برأسه إلا أن محمد عبد الشافي تصدى لها لتتحول إلى ركنية ومنها إلى ركلة مرمى مباشرةً.

واستطاع منتخب تنزانيا أن يستحوذ على الكرة في ظل تراجع مصري، إلا أن انطلاقة محمد صلاح في الدقيقة 17 كادت أن تشكل خطورة على مرمى أصحاب الأرض، بعدما مرر الكرة نحو النني الذي صوبها بجوار القائم الأيمن.

وأنقذ عصام الحضري مرماه ببراعة من التهديد التنزاني الأول في الدقيقة 30، والذي جاء عن طريق كرة عرضية من ساماتا حولها ماجوري برأسه بقوة، إلا أن رد فعل الحارس المصري أدى لإنقاذ رائع لشباكه من الهدف الأول.

وحصل تريزيجيه على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول، حيث تصدى لها محمد صلاح ليصوبها مباشرة إلى داخل الشباك التنزانية معلناً عن هدف تقدم الفراعنة.

وصوب صلاح الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى تنزانيا، ليفشل ميونيش في التصدي لها، لتسكن الكرة شباكه، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصري.

وفي الشوط الثاني

قرر هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الدفع بعمرو وردة صانع ألعاب الفراعنة بدلاً من محمود حسن “تريزيجيه” مع بداية النصف الثاني من المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب التنزاني على اللاعب عمرو وردة في الدقيقة 52، ليحصل بعدها اللاعب المصري على البطاقة الصفراء.

وقرر علي ساماتا تسديد الكرة، لكنه أطاح بها فوق عارضة عصام الحضري، ليحافظ للفراعنة على تقدمهم خلال المباراة.

وشهدت الدقيقة 58 تسجيل مصر للهدف الثاني عن طريق محمد صلاح بعدما تلقى تمريرة رائعة من عبد الله السعيد، حيث سيطر على الكرة وسط ضغط دفاعي وصوبها مباشرة داخل الشباك التنزانية.