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محمية الدبابية الطبيعية بالأقصر تشارك فى فعاليات يوم البيئة العالمى

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محمية الدبابية الطبيعية بالأقصر تشارك فى فعاليات يوم البيئة العالمى محمية الدبابية الطبيعية بالأقصر تشارك فى فعاليات يوم البيئة العالمى
شاركت إدارة محمية الدبابية الطبيعية بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم السبت، في فعاليات الإحتفال بيوم البيئة العالمى، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتطوعين من وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من قيادات الجمعيات الأهلية بإسنا.

وشملت فعاليات الاحتفالات بمحمية الدبابية الطبيعية، الخروج فى حملات نظافة من متطوعى الجمعيات الأهلية لتنظيف ورفع القمامة من المحمية بالكامل، وكذلك القيام بأعمال تأهيل للمدق والطريق المؤدى للمحمية بالتعاون مجلس مدينة إسنا بقيادة محمد سيد سليمان رئيس المدينة.

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