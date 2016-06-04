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“التعليم”: لم نتلق أية مشكلات مؤثرة على أعمال سير امتحانات الثانوية العامة اليوم

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“التعليم”: لم نتلق أية مشكلات مؤثرة على أعمال سير امتحانات الثانوية العامة اليوم “التعليم”: لم نتلق أية مشكلات مؤثرة على أعمال سير امتحانات الثانوية العامة اليوم

وزارة التربية و التعليم – أرشفية

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (نظام قديم – مرحلة ثانية) الامتحان اليوم السبت في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ، فيما لم تتلق غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم أية مشكلات مؤثرة على أعمال سير الامتحان اليوم.

وذكر تقريرغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم الصادر ظهر اليوم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان قي مادة اللغة العربية بلغ 346 طالبا وطالبة أدوا الامتحان أمام 175 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأضاف التقرير أن إجمالي عــدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان في مادة التربية الدينية “الإسلامية” بلغ 124 طالبا وطالبة أمام 103 لجان على مستوى الجمهورية، موضحا أن إجمالي عــدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان في مادة التربية الدينية “المسيحية” بلغ 6 طلاب أدوا الامتحان أمام 6لجان على مستوى الجمهورية.

وذكرت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم أنها لم تتلق أية مشكلات مؤثرة على أعمال سير الامتحان اليوم.

أ ش أ

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