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وزير الري: توفير المياه واستخراجها بطرق غير تقليدية على رأس أولويات الوزارة

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وزير الري: توفير المياه واستخراجها بطرق غير تقليدية على رأس أولويات الوزارة وزير الري: توفير المياه واستخراجها بطرق غير تقليدية على رأس أولويات الوزارة

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري – أرشيفية

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد والمائية ، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير المياه على المدى القصير والمتوسط والطويل، حيث تم تشكيل لجنة من وزارات التخطيط والري والزراعة والإسكان لمناقشة كيفية استخراج المياه بطرق غير تقليدية.

وقال عبد العاطي -خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية برئاسة هشام الشعيني لمناقشه مشروع الخطة والموازنة لعام 2016/ 2017- إن خطة الوزارة في معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة الثنائية التي من المستهدف تحويلها إلى ثلاثية تستهدف الاستفادة من المياه المتاحة بشكل رشيد، مؤكدا أن معالجة التلوث أولوية لدى الوزارة تسعى لتحقيقها من خلال استخدام الطرق غير التقليدية.

وأضاف عبد العاطي أن الوزارة وفي إطار توفير المياه وتقليل نسبة الهدر، تقوم حاليا وبالتعاون مع عدد من الجهات، باستزراع أسماك نيلية للاسهام في القضاء على ورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه.

أ ش أ

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