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الرئيس اليمني: نتطلع إلى سلام حقيقي يؤسس لمستقبل آمن

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الرئيس اليمني: نتطلع إلى سلام حقيقي يؤسس لمستقبل آمن الرئيس اليمني: نتطلع إلى سلام حقيقي يؤسس لمستقبل آمن

الرئيس-اليمني-عبد-ربه-منصور-هادي

عقد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي بالرياض اليوم اجتماعا لمستشاريه بحضور الفريق على محسن الأحمر نائب الرئيس والدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الهامة على المستوى الميداني والخدمي والاقتصادي ومستجدات مشاورات السلام في الكويت .

وقدم هادى صورة موجزه عن واقع التحولات والتطورات والجهود المبذولة لاستعادة الدولة وإحلال السلام وفقا للمرجعيات المرتكزة على قرارات الشرعية الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وقال  إننا نتطلع إلى سلام حقيقي يؤسس لمستقبل آمن للأجيال القادمة لبناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يتطلع إليه وينشده شعبنا وليس سلاما هشا يحمل في طياته بذور صراعات قادمة.

وقدم عبد العزيز جباري وياسين مكاوي ومحمد السعدي أعضاء الوفد الحكومي لمشاورات السلام في الكويت الذين حضروا الاجتماع إيضاحات حول مختلف الخطوات التي رافقت سير المشاورات منذ بدايتها حتى اليوم.. وأكدوا وحدة الصف والرؤية لدى الفريق الحكومي الذي يحمل أجندة وأهدافا واضحة مثلت إجماع الشعب اليمني مدعمة بقرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني باعتبارها تمثل هم أمة ومصير وطن.

وأكد المجتمعون دعمهم للفريق المفاوض بمشاورات الكويت ومواقفه الثابتة تجاه قضايا الوطن والتي برهنوا من خلالها على التماسك ووحدة الصف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحياة والسلام وفقا والثوابت والمرجعيات الضابطة من خلال القرار الأممي 2216ً والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

واستنكر المجتمعون عدوان ميليشيات الحوثيين وصالح على المواطنين المدنيين في تعز والمجزرة التي ارتكبتها قوات المليشيات وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى من المواطنين الآمنين.

أ ش أ

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