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رئيس الوزراء يغادر الغربية بعد لقاء المسئولين التنفيذيين بالمحافظة

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رئيس الوزراء يغادر الغربية بعد لقاء المسئولين التنفيذيين بالمحافظة رئيس الوزراء يغادر الغربية بعد لقاء المسئولين التنفيذيين بالمحافظة
غادر المهندس شريف إسماعيل، رئس مجلس الوزراء، منذ قليل، ديوان عام محافظة الغربية، متوجهًا إلى القاهرة بعد جولة تفقدية، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بقطور وطنطا.

وأختتم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، جولته بالغربية بلقاء خاص مع المسئولين التنفيذيين لمحافظة الغربية والمستثمرين بها، بعد لقاء نواب الغربية فى قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وألتقى وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء عقب الاجتماع مباشرة مع وزراء التنمية المحلية، والصحة، والتخطيط العمرانى، والتموين لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، ومنها غلاء الأسعار، وأزمة الأرز والدواجن.
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