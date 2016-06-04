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مدير أمن أسوان يجتمع بأفراد الشرطة ويوجه بإستنفار الخدمات

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مدير أمن أسوان يجتمع بأفراد الشرطة ويوجه بإستنفار الخدمات مدير أمن أسوان يجتمع بأفراد الشرطة ويوجه بإستنفار الخدمات
قام اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان اليوم، بعقد اجتماع مع أفراد الشرطة بقاعة التدريب فى إدارة الحماية المدنية بأسوان، بحضور اللواء محمد فهمى مساعد مدير الأمن للوحدات، والعميد محمود عوض رئيس مباحث المديرية، وقيادات المديرية بأسوان، وفى بداية الاجتماع هنأ اللواء عمر أحمد ناصر الأفراد بحلول شهر رمضان الكريم.

وأكد اللـــــواء عمر أحمد ناصر على أهمية حفظ الأمن والأمان للشارع الأسوانى خلال الأيام المقبلة، لينعم الشعب الأسوانى بالطمأنينة خلال الشهر الكريم، كما أكد مدير أمن أسوان، على استنفار الخدمات لردع أى شخص تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

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