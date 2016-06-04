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محافظ سوهاج يكلف الشئون القانونية بإعداد مذكرة تفصيلية عن حرائق نزلة عمارة

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محافظ سوهاج يكلف الشئون القانونية بإعداد مذكرة تفصيلية عن حرائق نزلة عمارة محافظ سوهاج يكلف الشئون القانونية بإعداد مذكرة تفصيلية عن حرائق نزلة عمارة
كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج، بإعداد مذكرة تفصيلية عما شهدته قرية نزلة عماره من حرائق خلال الأسبوعين الماضيين، وتحديد المسئولين عن عدم تشغيل "مواتير" رفع المياه بمحطة مياه نزلة عمارة، والتى تم تركيبها ولم يتم تشغيلها لحاجتها لمستلزمات بسيطة تقدر بمئات الجنيهات مع إحالة المتسببين للتحقيق وكذلك عن المتسببين فى عدم تشغيل وحدة المطافى الموجودة بالقرية.

كما وجه المحافظ بسرعة أخطار شركة المياه وإدارة الحماية المدنية لإعداد تقرير عن سبب عدم تفعيل وتشغيل وحدة المطافئ المقامة فعلًا بالقرية ولم يتم تشغيلها حتى الآن، وعن أسباب شكوى المواطنين من الضعف الشديد للمياه وتكرار انقطاعها وموقف "مواتير" رفع المياه بالقرية والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل وحدة المطافى و"مواتير" رفع المياه، وإزالة كافة المعوقات أمام تشغيلهم.

جاء ذلك بناء على المذكرة التى تقدم بها النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بطهطا، والتى يطالب فيها المحافظ بتفعيل تأشيرته السابقة بتاريخ 20 ديسمبر 2015 بشان تشغيل وحدة مطافئ نزلة عمارة نظرًا للحاجة الشديدة لها بسب تكرار الحرائق بالقرية، وذلك نظرًا للارتفاع الشديد فى درجة الحرارة وضعف وانقطاع المياه المتكرر عن القرية.

وأشار إلى تعرض القرية لحريق بعدد 13 منزل وراح ضحيته ربة منزل بسبب عدم تمكن الأهالى من إطفاء الحريق لعدم وجود مياه أو مطافئ بالقرية.

وتضمنت مذكرة وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، والتى تقدم بها لمحافظ سوهاج ضرورة فتح تحقيق حول سبب عدم تشغيل "مواتير" رفع المياه بمحطة مياه نزلة عمارة، والتى تم تركيبها ولم يتم تشغيلها حتى الآن لحاجتها لمستلزمات تشغيل تقدر بمئات الجنيهات، وكذلك عدم تشغيل وحدة المطافى الموجودة بالقرية فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لسرعة تشغيل وحدة المطافى و"مواتير" المياه.


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