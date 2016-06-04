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خالد الغندور لـONA: لا أعلم مصير «الكرة مع دريم».. وقرار إيقافي إرضاء للغرفة

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خالد الغندور لـONA: لا أعلم مصير «الكرة مع دريم».. وقرار إيقافي إرضاء للغرفة خالد الغندور لـONA: لا أعلم مصير «الكرة مع دريم».. وقرار إيقافي إرضاء للغرفة

خالد الغندور (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي خالد الغندور، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنه لا يعلم حتى الآن مصير برنامجه ” الكرة مع دريم” بعد قرار غرفة صناعة الإعلام بوقفه، موضحاً أنه في انتظار الجلوس مع دكتور أحمد بهجت للحديث معه حول قرار الغرفة بالوقف.

وأضاف الغندور في تصريحات خاصة لـONA، أعمل في قناة LTC وهي قناة لا تتبع غرفة صناعة الإعلام، موضحاً أن هناك تجاوزات حدثت من قنوات تابعة للغرفة ولم يحدث أي رد فعل، وتابع قائلاً: ” تم إيقافي بسبب انتقادي للغرفة..وتسائل: ” هل الغرفة محصنة وفوق النقد؟..حيث قال أن قرار إيقافي جاء محاولة لإرضاء الغرفة.

وتابع قائلا:” كنت أتمني من قناة دريم أن تصدر بياناً تؤكد فيه أن الخطأ لم يحدث من جانبها وأنني ملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية مشيراً إلى أنه يعمل بقناة دريم منذ 7 سنوات، معرباً عن استيائه من قرار الوقف”.

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أونا