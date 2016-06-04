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مميش: قناة السويس الجديدة قطعت الطريق على ممرات بديلة في المنطقة

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مميش: قناة السويس الجديدة قطعت الطريق على ممرات بديلة في المنطقة مميش: قناة السويس الجديدة قطعت الطريق على ممرات بديلة في المنطقة

مميش

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن توقيت تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة كان مناسبًا جدًا وذلك لعدة اعتبارات أهمها أنه قطع الطريق على فكرة انشاء ممرات بديلة للقناة في المنطقة مما سيؤثر على حجم التجارة التي تستفيد منها .

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته سفارة بنما في مصر، اليوم السبت، لإعلان تفاصيل التوسعات في قناة بنما والمقرر افتتاحها رسميا يوم 26 من يونيو الجاري.
> وقال مميش إن تأجيل مشروع قناة السويس الجديدة كان سيكون له تبعات اقتصادية مكلفة جدًا، نظرًا لارتفاع ، مؤكدًا أن تكلفة قناة السويس الجديدة مناسبة جدًا وأن المشروع بدأ يؤتي ثماره.

وتابع مميش :” الرئيس يسابق الزمن لإطلاق المشاريع القومية العملاقة، وتأجيل المشاريع ليس في مصلحة الأجيال الحالية أو الأجيال القادمة وهذا المشروع يساعد على خلق فرص عمل للشباب في منطقة قناة السويس وفي سيناء”.

لافتًا إلى أن تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في هذا التوقيت وفي تلك الفترة الزمنية القصيرة له عدة أبعاد، ليست اقتصادية فحسب، وإنما اجتماعية وقومية حيث أن إنجاز القناة في هذا الوقت القياسي أعطى الشعب المصري الثقة مرة أخرى في قدرته على الإنجاز وذلك بعد سنوات من الاضطراب السياسي، كما أن المصريين توحدو حول هذا المشروع العملاق.

وقلل مميش من أهمية ما يثار حول وجود ممرات مائية أو برية بديلة لقناة السويس، موضحًا أن قناة السويس تتميز بأنها أسرع ممر مائي في العالم وأنها أصبحت أكثر قدرة على استيعاب السفن العملاقة، كما أن هيئة القناة تتبع سياسات عملية للتطوير الدائم والتسويق لجذب خطوط الملاحة العالمية.

ورأى مميش أنه لا يمكن الاعتماد على رسوم عبور الممر المائي منفردًا كمصدر للدخل، لذلك فإن هيئة قناة السويس تعمل على تطويرها لتصبح مركزًا لوجيستًا عالميًا، موضحًا أن الاستخدام اليومي للقناة يصل إلى 50 سفينة بالإضافة إلى وجود ست موانيء، “وإن لم تكن مستغله حاليا الاستغلال الأمثل، إلا أن مشروع تنمية قناة السويس الذي تم الانتهاء منه يسعى لتجميع عدة كيانات في كيان اقتصادي قوي لعمل نهضة اقتصادية لتحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي يعتمد على عبقرية الموقع وثقافة القيمة المضافة والصناعات التكميلية”.

وأضاف مميش ، أنه بدأ فعلا اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه في ميناء شرق بور سعيد وميناء العين السخنة وجاري دراسة المناطق الصناعية لتوفير كل ما تحتاجه من شبكات طرق وبنية تحتية مما سيؤدي لرفع تصنيف تلك المناطق وجذب مزيد من المستثمرين.

وأعلن مميش مشاركته في حفل افتتاح توسعات قناة بنما نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين مصر وبنما في مجالات التدريب والصيانة وإدارة المناطق اللوجيستية وخبرات حساب رسوم المرور، “وعلاقتنا بقناة بنما هي تكاملية في المقام الأول ونعتبر افتتاح توسعات قناة بنما بمثابة افتتاح قناة السويس”.

أ ش أ

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