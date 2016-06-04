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أمريكا: لدينا معلومات عن خطط لشن هجمات إرهابية في جنوب إفريقيا

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أمريكا: لدينا معلومات عن خطط لشن هجمات إرهابية في جنوب إفريقيا أمريكا: لدينا معلومات عن خطط لشن هجمات إرهابية في جنوب إفريقيا

وزارة الخارجية الأمريكية

قالت السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا يوم السبت إن الأمريكية تلقت معلومات بأن جماعات إرهابية تعتزم تنفيذ هجمات بأماكن يتجمع فيها مواطنون أمريكيون في مناطق للتسوق بجنوب أفريقيا.

وأضافت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت “هذه المعلومات تأتي على خلفية دعوات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لأتباعها إلى تنفيذ هجمات إرهابية في أنحاء العالم خلال شهر رمضان.”

وأشارت في البيان إلى أن الأهداف الرئيسية للهجمات هي مناطق التسوق والمراكز التجارية في جوهانسبرج وفي كيب تاون التي يعتبرها كثيرون العاصمة السياحية لجنوب أفريقيا.

ورفضت شرطة جنوب أفريقيا التعليق وقالت إنها تدرس بيان السفارة.

وفي سبتمبر الماضي حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من هجوم قد يشنه “متطرفون” على مصالحها في جنوب أفريقيا.

وأُغلقت السفارة والقنصليات في جوهانسبرج ودربان وكيب تاون لأيام في عام 2009 بعد ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه تهديد “محدد” لبعثات دبلوماسية في جنوب أفريقيا.

 

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